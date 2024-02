Milan-Atalanta 1-1, Pioli sbotta contro Orsato e Gasperini. Poi avvisa i suoi ragazzi

Pioli, quindi, ha commentato l'episodio da moviola, il fatto di Olivier Giroud su Emil Holm, costato il rigore del pareggio della 'Dea' in Milan-Atalanta. «Giroud non fa niente, Holm si mette le mani in faccia e non è lì che è stato colpito. E già quello non va bene. E poi è troppo poco per il metro di Daniele Orsato, che non solo oggi ma in assoluto è l’arbitro che fischia meno rigori. Bravi loro perché l’hanno fatto e costretto ad andare al V.A.R.. Se Holm non si fosse buttato non sarebbero nemmeno andati a rivederlo. Quest’anno abbiamo subito troppi rigori: colpa di qualche ingenuità nostra, ma anche di qualcosa di esagerato nelle valutazioni arbitrali. Il rigore contro l’Atalanta non c’era e questo fa la differenza. Gian Piero Gasperini ha detto che sono in credito con noi per i rigori? Che fastidio. Alla squadra dirò di diventare più scaltri anche noi …».