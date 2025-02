Il Milan di Sergio Conceicao deve compiere un miracolo per qualificarsi in Champions League; il Milan Futuro cambia allenatore in corsa

Daniele Triolo Redattore 25 febbraio 2025 (modifica il 25 febbraio 2025 | 09:33)

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha evidenziato come questo, per il Milan, sia davvero un 'annus horribilis': crisi della Prima Squadra, diretta da Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi, ma anche per la Seconda Squadra, il Milan Futuro. Il quale, terzultimo in classifica nel Girone B della Serie C e in piena lotta salvezza, ha esonerato l'allenatore Daniele Bonera chiamando in panchina Massimo Oddo con l'obiettivo di evitare la retrocessione.