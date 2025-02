Milan, ancora con il 4-2 fantasia? Da risolvere due contraddizioni

'Il Corriere dello Sport' in edicola fa il punto sul Milan e in particolare su cosa non ha funzionato contro il Feyenoord per quanto riguarda l'attacco. Si parte da Pulisic : avrebbe dovuto tenere basso e largo Paixao, aiutando Walker in difesa. Invece si è accentrato troppo lasciando spazio all'esterno brasiliano. Leao ha sprecato un'occasione importante avanti al portiere e si è acceso troppo a intermittenza. Joao Felix e Gimenez , poi, si sono persi tra le maglie dei centrocampisti e difensore olandesi.

Milan, Conceicao crede nel 4-2 fantasia: da risolvere due possibili problemi

Secondo il quotidiano, Conceicao crede nel 4-2 fantasia e potrebbe riproporla in futuro, anche quando non si trova in emergenza come martedì, visto che aveva solamente 17 giocatori a disposizione. Non subito oggi con il Verona, ma non è da escludere che tutti gli attaccanti possano giocare insieme per la gara di ritorno con il Feyenoord, tra tre giorni a San Siro. Dopotutto, serviranno almeno due gol per passare il turno (senza supplementari) e l’atteggiamento offensivo potrebbe pagare. Ci sarebbero però da risolvere due contraddizioni in questo modulo: Theo Hernandez potrebbe essere costretto troppo alla fase difensiva, mentre Reijnders fa più il regista che la mezzala, perdendo le doti in attacco di inserimento. LEGGI ANCHE: Milan, Leao: sicuri sia il problema di tutto? Ecco i suoi numeri>>>