Milan, amichevole in famiglia a Milanello per i rossoneri di Allegri

Amichevole, o, per meglio dire, test in famiglia per il Milan di Massimiliano Allegri stamattina nel centro sportivo rossonero di Milanello

Daniele Triolo Redattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 09:46)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come questa mattina, nel centro sportivo rossonero di Milanello, il Milan di Massimiliano Allegri sia chiamato alla prima amichevole in famiglia - o, per meglio dire, test in famiglia - della stagione sportiva 2025-2026.