Milan, Allegri a due moduli: note positive e due parole d’ordine

Emiliano Guadagnoli Redattore 5 agosto - 14:00

Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', Allegri ha usato due moduli per il suo Milan in queste prime amichevoli: 3-5-2 con tendenza accentuata al 5-4-1 contro avversarie forti, 4-3-3 contro il Perth Glory. Note positive? La tenuta difensiva, capacità di vedere lo spazio che le avversarie lasciavano e saperlo attraversare. In più la squadra si è adattata alle soluzioni d'emergenza, come Leao prima punta.

Milan, Allegri: due parole d'ordine chiare! E sui due moduli ... — Quale modulo potrebbe essere più adatto per il Milan di Allegri? Secondo la rosea sarebbe presto per dirlo, visto che la rosa sarebbe incompleta per quanto riguarda il calciomercato. Va bene la ricerca della verticalità, vanno bene le aggressioni, ma negli spazi troppo trafficati Leao centravanti da 4-3-3, secondo il quotidiano, verrebbe troppo facilmente limitato. Per questo i rossoneri starebbero cercando un'altra punta.

Le due parole d'ordine di Allegri? Non prendere gol e non restare immobili.