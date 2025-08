Milan, vertice tra Allegri e Tare: la punta e la questione rinnovi

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Massimiliano Allegri, oggi a Milanello, troverà Luka Modric e Santiago Gimenez. Nel centro sportivo di Milanello ci dovrebbe essere anche il ds Igli Tare che dovrebbe fare il punto della situazione con il tecnico per quel che riguarda le prossime mosse. Da verificare se almeno uno tra Jashari e Athekame possa arrivare in tempo per essere convocato per le amichevoli di sabato e domenica contro il Leeds e il Chelsea. Allegri spererebbe di averli il prima possibile per inserirli in vista della Coppa Italia il 17 agosto contro il Bari.