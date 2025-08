Milan, senti Perinetti: “Allegri può rilanciare Vlahovic”

Il Milan - come è noto da tempo - è alla ricerca di un centravanti sul calciomercato . Attualmente, nell'organico a disposizione di Allegri l'unica vera punta risponde al nome di Santiago Gimenez . Dunque, per forza di cose, al messicano verrà affiancato un giocatore acquistato sul mercato. In questi mesi sono usciti tantissime ipotesi sul tema.

Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare sta sondando diverse piste per trovare quella più percorribile e accessibile economicamente. Il club, infatti, non dispone di risorse ingenti. Lo si nota a partire dalle operazioni già chiuse sul calciomercato e dagli altri obiettivi della dirigenza. In questo senso, una delle occasioni più ghiotte potrebbe essere Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è in rottura con la Juventus a causa del pesante ingaggio che ha iniziato a percepire nel suo ultimo anno di contratto con i bianconeri. Qualora decidesse di ridursi di molto lo stipendio, Vlahovic potrebbe essere acquistato per una ventina di milioni. Per un giocatore del suo calibro, sarebbe un affare.