'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Álex Jiménez, classe 2005, terzino spagnolo del Milan che domenica scorsa, a 'San Siro' contro il Genoa, ha disputato la sua prima partita stagionale da titolare in Serie A. Lo ha fatto al posto di un 'mostro sacro' come Theo Hernández e lo ha fatto, addirittura, prendendosi la palma di migliore in campo dei rossoneri.