1 di 5 MILAN, ESONERO PER FONSECA?

Party per i 125 anni del Milan, ieri sera a Milano, con un'altra, vibrante contestazione da parte dei tifosi rossoneri. Cori contro la maggior parte dei protagonisti arrivati alla cena pre-natalizia, eccezion fatta per gli applausi dedicati soltanto a qualche giocatore ed alle leggende del passato. Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è stato accolto dalla tifoseria organizzata con un surreale silenzio e la quasi totale indifferenza: 'rumors' delle ultime ore, per lui, parlano addirittura di un possibile esonero. Ma andiamo con ordine. PROSSIMA SCHEDA