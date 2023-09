Milan, senza Krunic tocca ad Adli in regia: un’occasione da non perdere

Il Milan ha acquisito Yacine Adli addirittura nella stagione 2020/2021. Dopo un'annata in cui è stato lasciato in prestito al Bordeaux è finalmente giunto in rossonero, dove però fino ad ora non ha mai trovato lo spazio che si aspettava di ritagliarsi. La situazione, però, come fa notare 'Tuttosport', in edicola questa mattina, sembra essere diversa nelle due occasioni.