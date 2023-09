Cagliari-Milan, le probabili formazioni: chance dal 1′ per Jovic e Adli

Dopo il successo di misura contro il Verona , per il Milan è già tempo di pensare al prossimo turno di campionato, che sarà infrasettimanale. I rossoneri saranno impegnati mercoledì 27 settembre alle ore 18:30 contro il Cagliari nella cornice dell' Unipol Domus . Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', Stefano Pioli starebbe pensando ad alcuni cambi, soprattutto dalla cintola in su.

In porta ancora Marco Sportiello, mentre in difesa dovrebbero tornare Davide Calabria e Theo Hernandez, con Malick Thiaw e Fikayo Tomori come centrali. Centrocampo con Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, a supporto di Yacine Adli regista. In attacco Luka Jovic darà il cambio ad Olivier Giroud e ai suoi lati ci saranno Christian Pulisic e Rafael Leao.