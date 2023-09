Milan, da Adli regista al jolly Okafor: Pioli testa le seconde linee

Nelle prossime settimane il calendario del Milan prevede tanti impegni in pochi giorni e questo potrebbe portare Stefano Pioli ad attuare un turnover, quantomeno in occasione dei match più 'semplici'. Fino ad ora, infatti, molto spesso sono scesi in campo sempre gli stessi, al di là degli stop per infortunio, ma non si può pensare che lo stesso undici verrà riproposto fino al termine della stagione.

Milan, Stefano Pioli dà spazio alle seconde linee

'La Gazzetta dello Sport', in edicola questa mattina, parla dei quattro giocatori ai quali Stefano Pioli potrebbe concedere minuti importanti. Primo fra tutti Yacine Adli. In una stagione ha giocato appena 140 minuti e in quest'annata non è mai sceso in campo. Ha però un nuovo ruolo, quello di regista, rispetto al '10' dello scorso anno e l'infortunio di Rade Krunic potrebbe essere per lui un bene.