Milan, Krunic allunga la fila degli infortunati: una costante con Pioli

Nella giornata odierna Rade Krunic dovrebbe svolgere gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio che ha rimediato nel match tra Milan e Verona . Al di là delle sue condizioni, però, il problema infortuni è costante nella gestione Stefano Pioli e non solo in questo inizio di stagione.

Milan, quanti infortuni nella gestione Stefano Pioli!

Come ricorda 'Tuttosport', in edicola questa mattina, già solo in queste prime settimane il Milan ha affrontato i guai fisici di Ismael Bennacer (lungodegente) e Mattia Caldara, operatosi qualche giorno fa. Aggiungiamoci l'infortunio di Pierre Kalulu nella sosta di settembre e quello di Mike Maignan contro il Newcastle. Per non parlare delle assenze di Davide Calabria e Theo Hernandez contro il Verona.