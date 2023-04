Mercato Milan – Con i soldi della Champions il Diavolo può blindare Leao

Desiderio che potrebbe diventare realtà grazie ai soldi che il Milan potrebbe ricavare dall'ingresso in Champions League. Non c'è ancora un appuntamento in agente tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza di via Aldo Rossi, ma l'idea, secondo la 'rosea', sarebbe quella di rivedersi dopo il 18 aprile. Il Milan è pronto a offrire oltre 6 milioni, più di quattro volte quello che guadagna adesso il portoghese. C'è ancora distanza con le richieste del giocatore, il quale vorrebbe guadagnare 7 milioni di euro più 2 alla firma, oltre al pagamento della famosa multa da 16 milioni di euro allo Sporting. Come si diceva, il rinnovo potrebbe concretizzarsi grazie al passaggio del turno in Champions che consentirebbe al Milan di arrivare a gudagnare 100 milioni, oltre i 50 che incasserebbe in caso di piazzamento tra le prime quattro in Serie A. Calciomercato Milan - Origi via, il sostituto arriva dall'Inghilterra.