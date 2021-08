Mercato Milan – Insigne trascina il Napoli, ma il rinnovo è un rebus

Insigne da applausi nell'ultima amichevole del Napoli, ma resta sul mercato col Milan che ci pensa. Ecco tutte le ultime.

Il mercato è ancora una volta animato da un giocatore che fatica a rinnovare, con il Milan che ormai è sempre più protagonista in questo campo, ma che stavolta potrebbe fare da predatore su Lorenzo Insigne . Il capitano del Napoli , infatti, ormai da mesi sta discutendo il prolungamento. Si va avanti a strategie, ma con la speranza comune di un accordo. I partenopei sono pronti a lasciarlo andare in anticipo solo a prezzo pieno, che significa 48 milioni. Il classe 1991 vuole uno stipendio top, a costo di lasciare il suo Napoli a zero (o magari a gennaio). La sensazione è che alla fine entrambi faranno un passo verso il rinnovo.

Il rapporto tra Insigne e Aurelio De Laurentiis è però gelido, quindi per entrambi dovrebbe essere un gesto d'amore esclusivamente per il Napoli. L'idea di un Insigne svincolato, però, intanto sta animando il mercato. Come detto, il Milan è tra i club che hanno avuto colloqui. Non è il solo però. Secondo La Gazzetta dello Sport, piace anche all'Inter, in pole, ma anche a Everton e Tottenham in Inghilterra, oltre che al Barcellona. Intanto però Insigne pensa al campo e al Napoli. Ieri fenomenale contro il Pescara in amichevole. Il 4-0 ha la sua firma, con tanto di elogi di Luciano Spalletti, che spende parole al miele. Per lui Insigne è fondamentale, ma ora bisogna trovare un accordo. Intanto Capello fa l'analisi delle squadre di Serie A >>>