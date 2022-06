Maldini, rinnovo del contratto come regalo di compleanno: domani la firma?

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'annuncio del rinnovo di contratto di Paolo Maldini con il Milan potrebbe arrivare domani

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul rinnovo del contratto di Paolo Maldini. Il direttore dell'area tecnica del Milan oggi sta festeggiando il suo 54esimo compleanno ad Ibiza insieme alla famiglia, ma domani farà ritorno a Milano. Proprio domani potrebbe essere annunciato non solo il rinnovo del suo contratto, ma anche quello del suo braccio destro Ricky Massara. Con RedBird non si discuterebbe più di stipendio o della durata (sarà un triennale fino al 2025 o un biennale con opzione per il terzo anno), ma della competitività della squadra e di come operare nel mercato.

Dopo il successo in campionato di un mese fa, ieri Maldini si è congratulato con mister Bertuzzo per la vittoria del campionato Under 15. Non ha assolutamente intenzione di fermarsi l'ex capitano del Milan, in quanto vuole programmare nuovi successi. Per farlo, però, 'ci vorranno tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori già presenti in rosa', parole dello stesso dirigente rossonero che, però, ha già visto sfumare un obiettivo di mercato. Botman, infatti, ha accettato il Newcastle, mentre rischia di sfumare anche il colpo Sanches. Sarà un Milan come immaginato da Maldini?

Maldini, si aspetta solo l'annuncio

La sintesi che c'è tra lo stesso Maldini e Cardinale suggerisce di sì, dunque probabilmente gli unici motivi di discussione sono legati al budget (si parla di 50 milioni di euro più eventuali cessioni), ai rinforzi (M&M vogliono costruire una rosa più ampia), ai rinnovi dei big (Cardinale non intende ritrovarsi in situazioni alla Kessie o Donnarumma), alle competenze e agli aspetti strategici non ancora inquadrati definitivamente. Tutto dovrebbe andare come previsto: si aspetta solo l'annuncio ufficiale. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?