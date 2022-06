Calciomercato Milan – Non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?

Il mercato del Milan sta entrando pienamente nel vivo. Dopo aver visto sfumare il colpo Botman, i rossoneri avrebbero deciso di investire gran parte del budget non più per acquistare un difensore di livello, bensì per un colpo da 90 per il reparto avanzato. Negli ultimi giorni è ritornato prepotentemente il nome di Hakim Ziyech, il quale anche nella scorsa sessione estiva era stato accostato ai rossoneri. Il calciatore del Chelsea, con ogni probabilità, potrebbe rinforzare la fascia destra del campo, anche se in quello spicchio di campo ci sono già due giocatori: Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Se per il brasiliano il Milan ha trovato l'accordo per il riscatto con il Crotone, non è da escludere che il belga possa essere ceduto.