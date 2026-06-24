Domenica, a Roma, Giovanni Malagò ha battuto Giancarlo Abete alle Elezioni Presidenziali della Federazione Italiana Giuoco Calcio, diventando ufficialmente il nuovo Presidente della F.I.G.C. e succedendo, così, a Gabriele Gravina. Uno dei primi e più delicati compiti di Malagò, nel suo ampio progetto di ricostruzione del calcio italiano, sarà inevitabilmente quello di dare nuova linfa e prestigio alla Nazionale Italiana.

Malagò e la ricostruzione del Club Italia: spunta Paolo Maldini

Il neo-Presidente della Federazione, infatti, è chiamato da subito a nominare due figure chiave per la rinascita azzurra: une un Commissario Tecnico che guidi gli Azzurri sul terreno di gioco. Per quanto riguarda il primo ruolo dirigenziale, ieri mattina si era sparsa con insistenza la voce dicon, indimenticato ex difensore ed ex direttore dell'area tecnica del Milan.

Si è trattato di un'indiscrezione poi smentita tempestivamente dallo stesso Malagò nel corso di un'intervista rilasciata su 'Repubblica'. Nonostante la frenata istituzionale, però, il nome di Maldini continua a circolare con forza anche stamattina sui principali quotidiani sportivi in edicola.

I dubbi del Corriere e lo scenario di un accordo

La versione della Gazzetta: contatti continui e garanzie operative

Le richieste di Maldini : l'ex capitano rossonero chiede precise e insindacabili garanzie sulla centralità del suo ruolo operativo.

: l'ex capitano rossonero chiede precise e insindacabili garanzie sulla centralità del suo ruolo operativo. La risposta della FIGC: già nella giornata di ieri, l'ex dirigente del Milan ha ricevuto le prime importanti rassicurazioni sul progetto.

Un matrimonio da rinvigorire con la maglia azzurra

Presenze totali in azzurro : 126 partite ufficiali disputate.

: 126 partite ufficiali disputate. Gol realizzati: 7 reti messe a segno.

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Andando a guardare i dettagli della trattativa, secondo quanto riportato dal 'Corriere della Sera', Maldini non sembrerebbe al momento molto aperto all'ipotesi di diventare il nuovo DT del Club Italia, frenato anche da questioni strettamente personali. Ciononostante, la porta della Federazione non va affatto chiusa del tutto, visto che la nota opera di convincimento di Malagò sa essere proverbiale in queste situazioni d'emergenza.Infatti, un'altra versione della storia arriva dalle pagine de 'La Gazzetta dello Sport'. Il quotidiano rosa spiega come, al momento, la F.I.G.C. non abbia ancora presentato delle offerte ufficiali e scritte a Paolo Maldini. Ma i contatti in corso ci sono, eccome, e sono continui:Ci troviamo quindi di fronte a un matrimonio, quello tra Maldini e l'Italia, pronto a rinvigorirsi dopo anni di distanza? Per la leggenda milanista si tratterebbe di un ritorno a casa straordinario, considerando l'incredibile passato e l'eredità lasciata con la maglia della Nazionale Italiana durante la sua epopea da calciatore:La trattativa resta aperta e calda sull'asse Roma-Milano. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Malagò riuscirà a piazzare il suo primo grande colpo da Presidente, mettendo una colonna dela capo del nuovo Club Italia.