Svolta ai vertici del calcio italiano. Ieri pomeriggio, nella cornice del "Cavalieri Waldorf Astoria" di Roma, il Presidente dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C., Mario Luigi Torsello, ha annunciato ufficialmente la vittoria di Giovanni Malagò nella corsa alla poltrona di Presidente federale, superando lo sfidante Giancarlo Abete.

Malagò, 67 anni e una lunghissima esperienza alla guida del CONI, ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 68,58% dei voti. Abete si è fermato al 29,17%, mentre le schede bianche hanno registrato il 2,25%. Sarà quindi l'ex capo del Comitato Olimpico l'uomo chiamato a dare una svolta immediata al nostro movimento calcistico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il neo-Presidente ha già in mente una rivoluzione azzurra ad altissimo impatto.

Il piano per la Nazionale: Antonio Conte in pole position

L'obiettivo prioritario del nuovo corso federale è blindare la panchina della Nazionale Italiana con una figura dal profilo internazionale e dal forte carisma. L'identikit porta direttamente al nome di. La volontà della nuova governance è quella di affidare le chiavi della ricostruzione tecnica all'ex CT, ritenuto l'uomo perfetto per ridare mentalità e carattere allo spogliatoio azzurro.

Il nome di Conte raccoglie larghissimi consensi interni, preferito da una fetta importante della critica e della dirigenza rispetto all'altro grande candidato spendibile per il ruolo, ovvero Roberto Mancini. Il dubbio sulla scelta finale della panchina resta aperto, ma le grandi manovre sono già iniziate.

Paolo Maldini Direttore Tecnico: accordo blindato

Se per il ruolo di Commissario Tecnico si dovrà attendere ancora qualche giorno, sul fronte societario e organizzativo la strada sembra ormai tracciata. La "rosea" lancia una clamorosa indiscrezione:

La leggenda del Milan, dopo l'esperienza da direttore dell'area tecnica rossonera dal 2018 al 2023, è pronto a rientrare nel calcio italiano con un ruolo operativo di primissimo piano all'interno del Club Italia. Le sue mansioni principali toccheranno i seguenti punti nevralgici:

Gestione dell'area tecnica : coordinamento continuo tra la prima squadra azzurra e le selezioni giovanili.

: coordinamento continuo tra la prima squadra azzurra e le selezioni giovanili. Diplomazia internazionale : rappresentanza della Federazione nei grandi tavoli istituzionali UEFA e FIFA.

: rappresentanza della Federazione nei grandi tavoli istituzionali UEFA e FIFA. Raccordo spogliatoio-società: una figura di riferimento quotidiana per calciatori e staff tecnico.

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Cosa succede adesso: i prossimi passi della FIGC

La nuova era Malagò comincia sotto il segno dei grandi nomi. Subito dopo l'insediamento ufficiale del nuovo consiglio federale, verranno formalizzati i primi colloqui individuali. L'intenzione è quella di chiudere la pratica legata allo staff della Nazionale entro le prossime settimane, per presentarsi alle prossime scadenze internazionali con un quadro tecnico solido e definitivo.