Loftus-Cheek scalda i motori: punta a tornare per Milan-Como di sabato

Sembrava una cosa da niente. In realtà Loftus-Cheek è stato costretto allo stop per oltre due mesi. Alternando, secondo il 'QS', momenti di fiducia a ricadute che, di settimana in settimana, hanno fatto slittare il suo rientro in campo. L'impressione è che ora si stia cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel.