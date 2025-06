Letizia: 'Milan, Osimhen o Vlahovic. Se devi prendere per prendere ...'

Milan, Letizia: "Bisogna aspettare Osimhen e Vlahovic. Il resto è un brutto mondo"

"Qualcosa è cambiato, come il film con Jack Nicholson e Helen Hunt. Il “media briefing” di Casa Milan, organizzato, condotto e gestito bene, ha lasciato una buona impressione di fondo. Non abbastanza per trascinare ottimismo e fiducia, ma quantomeno per prepararsi al 7 luglio con curiosità e animo sereno. Dopo le illusioni dell’anno scorso, bisogna andare cauti e col profilo basso. Lo hanno capito in primis Tare e Furlani, che hanno parlato per un’ora di calcio, senza gag e slogan, ma con semplicità e chiarezza".