"Lo sta facendo il direttore sportivo, affiancato spesso e volentieri dallo stesso Max Allegri, nello stesso mood. Il viaggio in Germania per convincere Xhaka ne è la riprova. Poi, purtroppo, le operazioni vanno sempre al vaglio economico. La speranza è che il lavoro di Tare non venga vanificato in quella sede, rendendo difficile la costruzione di una squadra forte per risparmiare qualche milioncino qui e lì. Dopo la cessione di Reijnders, senza andare a scomodare i soldi buttati negli ultimi mercati, sarebbe veramente fuori luogo. Anche per questo, un chiarimento programmatico su budget e linee guida è evidentemente necessario".

"La politica del “20 milioni per giocatore” e del “giocatore giovane con contratto basso” deve essere necessariamente superata se si vuole puntare alla seconda stella. Se l’obiettivo è puntare al quarto posto invece, ci vuole chiarezza. In primis verso chi ha sposato questa causa pensando a traguardi diversi. Anche perché spesso, se punti al quarto posto, è più facile arrivare sesti che quarti. Questo Milan deve fare la squadra per lottare al vertice in un anno dove, Napoli a parte, nessuno è esente da problemi e incognite. Si riparte tutti da zero, ma è uno scenario che va sfruttato dando carta bianca a Igli e Max. Prima di rischiare di perdere altri 100 milioni di introiti Champions per risparmiarne magari 10 di rilanci per ingaggi e cartellini".