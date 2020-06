Lecce, Liverani avvisa il Milan: “Possiamo vincere con tutti”

MILAN NEWS – Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa per presentare alla partita contro il Milan. Queste le sua parole, riportate da ‘Il Corriere dello Sport’: “Calendario difficile? Ora pensiamo al Milan, una squadra che ho visto in buona forma fisica contro la Juventus e che ha individualità molto pericolose: possiamo colmare queste differenze individuali soltanto con la forza del collettivo”.

Ma poi avvisa il Milan: “Ho sempre detto che la mia squadra non rispetta i pronostici, nel bene o nel male, perché possiamo vincere e perdere con chiunque“.

