Juventus, Motta a rischio: per la sua sostituzione anche un ex Milan

Nonostante un contratto in essere fino al 30 giugno 2027, l'italo-brasiliano Thiago Motta rischia di veder interrompere il suo percorso come allenatore della Juventus dopo appena una stagione. Per 'La Gazzetta dello Sport', il suo futuro prossimo non sembra essere in discussione, nonostante ci siano già 'rumors' di possibili traghettatori fino a giugno. Ma per l'annata 2025-2026, con tutta probabilità, l'ex Bologna non siederà più sulla panchina bianconera.