Italia, Frattesi: “Fischi a Donnarumma? Mai visto, una cosa indegna”

Frattesi è in grande forma, dunque. Molto probabilmente, però, nel derby Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00, sempre a 'San Siro', partirà dalla panchina. «E’ normale che l’allenatore debba fare delle scelte - il commento dell'ex Sassuolo a tal proposito -. Devo ancora migliorare tanto, non sono ancora a livello dei titolari. Ne sono consapevole e sono il primo a sapere di dover lavorare sempre di più. Intanto cerchiamo di finire al meglio una settimana cominciata benissimo».

Il centrocampista dell'Inter: "Fischi? Non ne capisco il motivo" — Chiosa, nell'intervista di Frattesi al termine di Italia-Ucraina 2-1, sui fischi che una parte dello stadio, quella di fede rossonera, ha riservato a Gianluigi Donnarumma. A cui i tifosi del Milan non hanno mai perdonato il trasferimento a parametro zero al PSG due anni fa. «Mai visto una roba del genere in Nazionale, una cosa indegna. Non ne capisco il motivo. Comunque, non è il tipo che si faccia intaccare». Milan, ecco il centrocampista per gennaio >>>

