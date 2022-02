Inter-Milan è anche Inzaghi-Pioli: due allenatori tanto diversi quanto simili

Inter e Milan sarà anche la sfida di due allenatori tanto diversi quanto simili: Simone Inzaghi e Stefano Pioli sono accomunati da tante cose

Enrico Ianuario

Sabato pomeriggio, alle ore 18, andrà in scena allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' il derby di Milano tra Inter e Milan. Una sfida che, probabilmente, vale una fetta di scudetto. Lo sanno gli interisti e i milanisti, così come Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Due allenatori che possono sembrare diversi ma che, in realtà, sono abbastanza simili. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', si sofferma sugli stili di vita dei due allenatori che stanno occupando le prime due posizioni della classifica di Serie A alla guida delle loro squadre.

L'allenatore dell'Inter vive in zona Garibaldi insieme alla moglie Gaia Lucariello, imprenditrice nel campo della moda, in un appartamento molto grande che si sviluppa in tre piani con piscina all'interno. In casa, come riporta la 'rosea', spesso ci sono degli ospiti, con il fratello Filippo che spesso va a fare visita in quanto si trova a pochi chilometri di distanza nella 'sua' Brescia. Simone conosceva già molto bene Milano, città in cui ha vissuto circa quindici anni fa quando la sua carriera da allenatore era ai titoli di coda e in cui si sente a proprio agio. La moglie, appassionata di moda, ama la zona di Montenapoleone e l'area intorno a corso Garibaldi.

Così come Inzaghi, anche Stefano Pioli ha scelto di vivere nelle zone centrali di Milano. Arrivato nel 2019, prima alloggiava in un albergo in piazza della Repubblica per poi traslocare in un appartamento in zona Corso Magenta. Come ben si sa, l'allenatore del Milan ama pedalare con la bicicletta, ma anche spostarsi a piedi. Lo raggiunge spesso la moglie Barbara e, insieme, hanno anche tempo per visitare i nipoti, figli della madre Carlotta. Poche volte Pioli sconfina nelle vie dello shopping elegante, ma l'amore per il cibo spesso lo porta ad andare oltre la 'confort-zone'. Tra i tanti ristoranti testati, c'è anche quello di Enrico Bartolini al Mudec, uno dei musei più innovati di Milano. Tifoso del Milan, Bartolini si è dichiarato 'Intimorito dal suo palato e dal suo giudizio, ma ha sempre avuto atteggiamenti accomandati che hanno messo a proprio agio tutto il personal'. Un atteggiamento sotto le righe, come quella volta quando Simone Inzaghi, insieme alla moglie, acquistò dei vestiti invernali nel periodo Natalizio, salvo poi indossarli immediatamente appena usciti dal negozio.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI