Inter-Milan, le due facce di Milano: nerazzurri in fiducia. Rossoneri…

Un derby, si legge, è la terra dell’imprevedibile e dei pronostici impossibili. Simone Inzaghi, dopo il 2-0 della semifinale d’andata, ha in tasca un biglietto per Istanbul, ma dovrà chiudere la contesa. Stefano Pioli, che ha una fede religiosa nei suoi ragazzi, è profondamente convinto di poter ribaltare la frittata. L’aria sarà elettrica, la partita calda. Stasera andrà in scena Inter-Milan .

Il Milan , ha perso la prima semifinale più di quando dica il 2-0. Impalpabile Hernandez, squadra lunga, molle e spuntata. La sconfitta di La Spezia ha ulteriormente avvelenato l’aria: un altro 0-2; un altro gol subito da corner dopo 104 angoli in cui il Milan non aveva concesso nulla; ancora squadra lunga e spuntata; ancora Theo deludente.

L'ambiente in casa Inter è tutta un'altra cosa dopo l'andata e le 7 vittorie consecutive, con un attacco ritrovato del tutto. Oggi il Milan deve aggrapparsi alle sue stelle perché ha perso la forza del gioco: non riesce più a essere corto, compatto, aggressivo; non riesce più a raccogliersi attorno alla palla e a riempire l'area altrui. Le due ultime partite senza segnare gol lo hanno certificato. Oggi gioca meglio l'Inter. Il Milan ha la forza disperata dei naufraghi. Vuole restare a galla, ma resta un'impresa difficilissima, anche col ritorno di Leao.