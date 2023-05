Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per la prossima punta?

È il giorno di Inter-Milan, la partita di ritorno delle semifinali di Champions League. Con la strada verso il quarto posto che si è fatta sempre più difficile dopo il ko contro lo Spezia, i rossoneri dovranno cercare l'impresa e rimontare i due gol presi all'andata, alla ricerca di un posto in finale a Istanbul. Questo anche per qualificarsi alla prossima Champions, obiettivo fondamentale anche per il prossimo calciomercato del Milan, che potrebbe essere fondamentale, dati i tanti buchi della rosa di Pioli.