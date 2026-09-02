Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

L'avvicinamento del Milan al big match contro la Juventus si complica a causa di un problema fisico nella retroguardia di Rúben Amorim. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allenamento di ieri mattina a Milanello ha registrato la nota negativa dello stop di Matteo Gabbia. Il difensore centrale rossonero è stato costretto ad abbandonare la sessione anzitempo a causa di un riacutizzarsi del fastidio alla caviglia, lo stesso problema articolare che lo aveva bloccato a Ferragosto, costringendolo a saltare l'ultima amichevole pre-campionato a Breslavia contro il Manchester United.

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Le scelte di Amorim per Torino e le mosse della Juventus di Spalletti

Il quotidiano romano ha svelato che Gabbia è stato immediatamente sottoposto a trattamenti specifici da parte dello staff medico rossonero. Oggi, sfruttando il giorno di riposo concesso alla squadra, il centrale rimarrà a riposo per poi tentare il rientro in gruppo alla ripresa delle sedute di domani. Nonostante l'ottimismo, i tempi sono strettissimi ed è fortemente a rischio la sua presenza per Juventus-Milan, in programma domenica 6 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. In caso di forfait, ormai molto probabile, Amorim ha già pronta la contromossa tattica nel suo: sarà l'exa giocare ancora da titolare al centro della difesa.La sfida contro la Juventus si preannuncia incandescente, anche perché la formazione bianconera guidata da Luciano Spalletti si è appena rinforzata sul mercato con gli innesti ufficiali del centrocampistadal Tottenham e dell'attaccantedal Newcastle. Per far fronte all'emergenza difensiva e alle varianti offensive dei torinesi, Amorim dovrà ridisegnare la panchina rossonera. Come alternative al terzetto titolare ci sarà, pronto a dare il suo contributo dopo le note vicende di mercato, affiancato da Filippo Terracciano e dai promettenti giovani Sankhoun Diawara e Valeri Vladimirov.