Il Milan si prepara al test di Pasqua con l’Atalanta, ma il pensiero è già al derby

Tuttavia, in Coppa Italia la situazione è ben diversa. Due vittorie separano il Milan dalla finale, con il ritorno della semifinale contro l’Inter e la finale prevista il 14 maggio. Una strada che sembra più praticabile, sebbene superare la squadra nerazzurra, attualmente capolista in campionato e semifinalista in Champions League, rimanga un’impresa ardua.

Il Milan ha già affrontato l’Inter quattro volte in questa stagione, con un bilancio di due vittorie e due pareggi. L’ultimo successo, in Supercoppa Italiana a Riad, ha regalato il primo trofeo dell’era RedBird. Anche se i derby non sono mai semplici, l’allenatore portoghese, Conceicao, ha messo a punto una difesa solida e un’ottima organizzazione tattica per ostacolare i piani di Inzaghi. Dopo la vittoria a Udine, Conceiçao ha deciso di non fare turnover e di mantenere il 3-4-3, riproponendolo anche contro l’Atalanta.

L’arma segreta in vista del derby potrebbe essere Tammy Abraham, che ha già messo la sua firma nella finale di Supercoppa e nell’andata della semifinale di Coppa Italia. La sua presenza in campo potrebbe essere decisiva per il Milan, anche se il tecnico dovrà fare delle scelte in base alla condizione fisica e tattica della squadra.

Un altro motivo di motivazione per il Milan è la possibilità di fermare la marcia trionfante dell’Inter, che sogna il triplete. Sebbene i nerazzurri siano in corsa per tutti i trofei, una sconfitta nel derby di Coppa Italia potrebbe compromettere la loro stagione. E per i tifosi rossoneri, un’eventuale vittoria in Coppa Italia e una caduta dell’Inter in campionato e Champions sarebbe il massimo: due trofei a Casa Milan, mentre i cugini nerazzurri rimarrebbero a mani vuote. Un colpo di scena che, se realizzato, sarebbe davvero paradossale.

Con la tensione alle stelle e l'incertezza di un finale di stagione che si preannuncia incandescente, il Milan dovrà affrontare l'Atalanta con la mente già rivolta al derby di Coppa Italia, un'opportunità che potrebbe ridisegnare l'intera stagione rossonera.