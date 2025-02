Il Milan di Sergio Conceicao è - 8 dalla Juventus quarta in classifica, l'ultima piazza per la qualificazione in Champions League. Il punto

Daniele Triolo Redattore 24 febbraio 2025 (modifica il 24 febbraio 2025 | 09:11)

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, non ha intenzione di mollare: crede nella possibilità che i rossoneri arrivino al quarto posto in classifica, ultima piazza utile per la qualificazione in Champions League, e farà di tutto per centrarlo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il tecnico portoghese lo ha detto e ripetuto a Zlatan Ibrahimović, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada nella pancia dello stadio 'Olimpico - Grande Torino', nel confronto dopo la sconfitta sul campo del Toro.

Milan, media-punti di 1,75 a partita per Conceicao. Ma per la Champions League ... — Conceicao, arrabbiato ma non rassegnato, ha finora ottenuto 14 punti in 8 partite di campionato con il Milan, una media-punti di 1,75 a partita. Meglio di Paulo Fonseca (1,59), ma non abbastanza da poter essere soddisfacente. Per finire, infatti, alle spalle di Inter, Napoli e Atalanta in classifica, sopravanzando quindi Juventus, Lazio, Fiorentina e Bologna, il Diavolo dovrà toccare, se non addirittura superare quota 70 punti.