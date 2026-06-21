In attesa che la sessione estiva di calciomercato entri ufficialmente nel vivo, Rúben Amorim ha già in mentre la sua prima missione sulla panchina del Milan: comprendere a pieno quanto già a disposizione. Prima di comprare nuove pedine, infatti, bisogna valutare le 'vecchie'. Il tecnico lusitano ha così dato il via ad un nuovo casting interno.

Calciomercato Milan, i casting di Amori

Da un lato sono già partite le prime telefonate ai big per presentarsi. Dall'altro, l'allenatore dovrà studiare con la massima attenzione ogni sfaccettatura di qualsiasi calciatore presente nella rosa rossonera. Senza cessioni lampo prima del raduno ufficiale, fissato per il 12 luglio, a Milanello arriveranno ben '10 volti nuovi'.

Il rientro dei prestiti andrà a rinvigorire l'organico usato fino ad ora dall'ex allenatore rossonero, Massimiliano Allegri. Guardando l'addio di Fullkrug e quello possibile di Luka Modric, il nuovo allenatore rossonero potrebbe gestire una rosa da 30 elementi. A rientrare, infatti, saranno:

Yunus Musah

Samuel Chukwueze

Francesco Camarda

Kevin Zeroli

Christian Comotto

Ismael Bennacer

Filippo Terracciano

Warren bondo

Alphadjo Cissè

Matija Kostic

Se Musah e Chukwueze hanno ottime probabilità di conferma, la situazione legata a Bennacer risulta essere quella più spinosa. Il presidente della Dinamo Zagabria, come ricordato da TuttoSport, Zvonimir Boban ha espresso la volontà di trattenere il calciatore, solo se però rescinde il proprio contratto con i rossoneri.

La necesita di valutare tutti i profili nasce anche da un vero e proprio bisogno strutturale. Nella scorsa stagione, il Milan ha affrontato diverse partite con soli 20 uomini, ritrovandosi a giocare sempre con gli stessi, spremendoli al massimo.

Il casting, come già detto, è iniziato, e non risparmierà nessuno. All'interno delle mura di casa Milan, perciò, si prospettano delle settimane di fuoco, con annessi anche i destini di Odogu, Tomori, Loftus-Cheek, Fofana, Gimenez e Rafael Leao...