Ibrahimovic, uomo d’affari con le scarpe da calcio | News

Ibrahimovic, imprenditore di successo

Tutti sanno chi è Zlatan Ibrahimovic, principalmente in ambito sportivo. Attaccante di razza dentro i campi da calcio, uomo d’affari fuori dal rettangolo verde. Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, Ibrahimovic è amministratore della Cirooo srl, dove detiene il 58% della quota della holding italiana. Tra i suoi colleghi troviamo gli ex compagni del PSG Salvatore Sirigu, Marco Verratti e Maxwell, i quali detengono il 14% della società. Ma non solo, perché lo svedese è un vero e proprio immobiliarista.

Infatti il numero 11 del Milan, proprietario di numerosi appartamenti, recentemente ha acquistato e poi rivenduto una villa sull’isola di Resaro, nell’arcipelago di Stoccolma, per la modica cifra di 3.2 milioni di euro, dopo averla acquistata per “soli” 1.2 milioni. Con i soldi ricavati, il buon Zlatan ha pensato bene di acquistare un’isola intera, quella di Davenso. Possiede 500 ettari di terreno dove l’ex Los Angeles Galaxy può dedicarsi alla caccia e alla pesca. Da non dimenticare che è anche co-proprietario dell’Hammarby, squadra che milita nel campionato svedese.

Infine fa parte del Bethard Group, agenzia di scommesse sportive, ed è anche testimonial, insieme a Diletta Leotta, di Buddy Fit, l’applicazione di fitness che consente agli utenti di allenarsi 24 ore su 24 con personal trainer certificati. Rivedibile, invece, la sua esperienza nel mondo della moda. Infatti l’avventura della sua linea di abbigliamento “A-Z” non ha avuto lunga vita. In ogni caso, è bene riconoscere la grandezza di un personaggio come Ibrahimovic anche per questo tipo di vicende. Un personaggio ambizioso anche al di fuori dei campi da calcio.

