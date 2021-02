TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 3 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre la goduria della Juventus, vittoriosa in trasferta, 1-2, in casa dell’Inter in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia. Decisivo, come spesso accade, Cristiano Ronaldo, con una doppietta.

In alto, sotto la testata, si parla di alcune stelle del calcio, italiano ed internazionale, che saranno libere il prossimo 30 giugno. Tra queste, il milanista Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, il quale, però, dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Diavolo.

Si parla, poi, dell’errore sulla positività al CoVid_19 di Cristián Romero dell’Atalanta. Quindi del possibile rinnovo di contratto di Andrea Belotti con il Torino. Infine dello sbarco di Carolina Morace sulla panchina della Lazio Women.

