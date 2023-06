Ibrahimovic sogna di tornare al Milan da dirigente: la situazione

Milan, Ibrahimovic ha lasciato il calcio giocato: il motivo — Insomma, Ibra ha fatto tutto in gran segreto per tenere fede al suo stile. Ha lasciato tutti a bocca aperta. «Tre mesi fa ero in panico sul ritiro, invece oggi lo accetto e sono pronto», ha dichiarato Zlatan, che, successivamente, ha spiegato il perché abbia maturato questa sofferta scelta di vita.

«Ho detto basta negli ultimi dieci giorni: l'ho accettato, anche il non poter finire in campo. È arrivato il momento di dire basta e di godere la vita privata e il calcio in un altro modo. Offerte ci sono state, ma non era interessanti», specialmente in riferimento al Monza, che sembra essere stata la formazione più vicina a Zlatan.

«Se uno ha accettato di non continuare le offerte non interessano più - ha spiegato Ibra -. Ora sono uomo libero da questo mondo. È stata una carriera molto lunga. Sono orgoglioso e felice. È durata tanto la carriera. Tutti dicono che sono Superman. Sono Superman, ma Ibra ha un grande cuore».

Il suo desiderio è quello di tornare in società: dirigente o allenatore? — Ibrahimovic, però, per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ha detto basta con il calcio ma non con il Milan. La sua idea è quella di prendersi del tempo per decidere, forse quest'estate, per poi tornare in società con altri vesti. Magari dirigenziali, visto che il ruolo di allenatore sembra averlo sempre scartato.

«Per il momento voglio solo prendere tempo e godere di quello che ho fatto. Penso non sia giusto prendere una decisione di fretta, c'è troppa emozione. Voglio prendermi l'estate, godere, riflettere su quello che ho fatto. Poi, con calma, vediamo. Essere allenatore o direttore è una grande responsabilità. Quando sei calciatore hai più possibilità di essere te stesso, da allenatore sei più limitato. Non posso venire in Ferrari da allenatore, o forse Ibra può... Non penso di lasciare il calcio in generale, ma se ci entro devo fare la scala da zero e crescere. Non significa che sarò un allenatore top», l'ultimo show di Zlatan in conferenza. Milan, Maldini licenziato: le motivazioni >>>