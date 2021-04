Ibrahimovic, minimo un turno di squalifica. Milan pronto al ricorso

Espulso a Parma, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, prenderà almeno una giornata di squalifica. Le ultime sul numero 11 svedese

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non rimediava un cartellino rosso, in campionato, con i colori del Diavolo da più di 9 anni. L'ultima volta era accaduto il 5 febbraio 2012, a 'San Siro', in occasione di Milan-Napoli 0-0. In quella circostanza, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Zlatan colpì con uno schiaffo il difensore partenopeo Salvatore Aronica.

L'arbitro Nicola Rizzoli non si accorse dell'episodio, ma il guardalinee sì. Ibrahimovic rimediò, quella volta, ben tre turni di squalifica e fu inutile il ricorso del Milan che provò ad ottenere uno sconto per riavere lo svedese in campo per la partita contro la Juventus.

Stavolta, in occasione di Parma-Milan al 'Tardini', Ibrahimovic non ha alzato le mani. Ma la voce sì. Ed in questa stagione è già la seconda volta che viene coinvolto in un episodio simile. Il precedente, ormai tristemente noto, risaliva al 26 gennaio scorso, quando rimediò un'ammonizione per il battibecco con Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia.

Per un fallo da dietro su Aleksandr Kolarov, poi, scattò la seconda ammonizione e la conseguente espulsione. L'episodio del 'Tardini', invece, riguarda un rosso diretto per proteste al 60'. La 'rosea' ha sottolineato come i video che circolano sul web aiutino, ma come di certo non risolvano il caso in questione.

Nello scontro verbale tra Ibrahimovic e l'arbitro Fabio Maresca di Napoli si percepiscono, da parte del giocatore del Milan, un paio di 'vai a casa' indirizzati al direttore di gara, per concludere con un 'mi sembra strano eh'. Un'ultima frase alla quale l'arbitro reagisce sventolando, a distanza, il cartellino rosso sotto il naso di Ibrahimovic.

Ibra che, dopo l'intervento di Gigio Donnarumma ("Ma che ti ha fatto? Ma che stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare qua"), esce sconsolato ripetendo due volte 'Ma cosa ha capito?". Sembra, infatti, che il fischietto partenopeo abbia percepito, nei suo confronti, 'sei un bastardo'.

Il referto arbitrale, ha evidenziato ancora 'La Gazzetta dello Sport', sarà valutato dal Giudice Sportivo di Serie A che domani emetterà la sua sentenza. Per il rosso diretto, Ibrahimovic prenderà almeno un turno di squalifica e salterà Milan-Genoa. Qualora, però, le giornate di stop per Zlatan fossero di più, il club di Via Aldo Rossi presenterà ricorso, sostenuto dalle prove audiovisive in suo possesso.

