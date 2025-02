Ibrahimovic: “Il mio obiettivo? Portare il Milan a vincere. Cardinale …”

Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan , ha rilasciato una lunga e interessante intervista a 'GQ', realizzata dopo la vittoria dei rossoneri nella 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh ( Arabia Saudita ) e pubblicata nella giornata di ieri.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ne ha pubblicato un piccolo stralcio, in cui Ibra ha messo in evidenza il perché sia tornato al Milan da 'consulente' dopo averne indossato la maglia da calciatore con successo e ha spiegato quali sono le ambizioni della proprietà statunitensi per il club di Via Aldo Rossi. Le quali coincidono decisamente con le sue.