Ibrahimovic, corsa contro il tempo (ed il coronavirus) per il derby

Ibrahimovic, positivo al coronavirus, vuole esserci nel derby

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha parlato della situazione di Zlatan Ibrahimovic.

Classe 1981, l’attaccante svedese del Milan è assente dallo scorso giovedì 24 settembre. Ibrahimovic, infatti, era risultato positivo al coronavirus dopo il secondo tampone effettuato in seguito alla positività del compagno di squadra Léo Duarte.

Il bomber nativo di Malmö è tranquillo, completamente asintomatico. In isolamento domiciliare presso la sua casa di Porta Nuova, si allena con costanza tutti i giorni.

La sua abitazione è diventata una vera e propria palestra: tapis-roulant, panche, bilancieri, dischi e manubri di diverso peso. Tutto l’occorrente, insomma, affinché Ibrahimovic resti in forma, e carico, in vista del derby Inter-Milan di sabato 17 ottobre, ore 18:00, a San Siro.

La speranza di Ibrahimovic, infatti, così come quella del tecnico Stefano Pioli, è che presto possa ‘festeggiare’ un doppio tampone negativo per potersi poi aggregare nuovamente ai compagni. Il numero 11 rossonero ci terrebbe a disputare la stracittadina.

È una partita che sente tantissimo e che non vorrebbe mai perdere per nessuna ragione al mondo. Tutto, però, sta al suo organismo ed a quando riuscirà ad espellere definitivamente il coronavirus dal suo corpo, immunizzandosi. TENTANO IL RECUPERO ANCHE ANTE REBIC ED ALESSIO ROMAGNOLI: ECCO COME STANNO >>>