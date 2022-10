Gran Galà del Calcio AIC 2022: quanti riconoscimenti per il Milan

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan abbia fatto incetta di riconoscimenti al Gran Galà del Calcio AIC 2022. La manifestazione organizzata dall'AssoCalciatori, in collaborazione con la DA, l'agenzia di Demetrio Albertini, ha premiato i protagonisti della stagione 2021-2022 in Serie A.