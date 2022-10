Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, il vertice: pronta una super offerta

1 di 1

MILAN, LE ULTIME SUL RINNOVO DI LEAO

Rafael Leao (attaccante AC Milan) alle prese con la trattativa per il rinnovo del suo contratto | Calciomercato Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. In giornata, infatti, è in programma un incontro tra le parti: non si tratterà dell'unico summit. È un appuntamento che arriva dopo altri incontri ed al quale ne seguiranno altri. Di sicuro, però, sarà importante per orientare il finale di questa storia di calciomercato.

Secondo la 'rosea', fosse per Leao e per il Milan, i negoziati per il rinnovo si chiuderebbero in pochi capitoli. Ovvero, quelli necessari a stabilire l'entità dell'ingaggio e la durata dell'accordo. L'attaccante portoghese, infatti, sta bene dov'è e proseguirebbe volentieri la sua avventura in rossonero anche negli anni a venire. Il Milan, logicamente, sarebbe ben felice di trattenerlo.

Ci sono, però, trame complesse e protagonisti che, in questa vicenda, ambiscono ad un ruolo di primo piano. I primi personaggi, per il quotidiano sportivo nazionale, entrano in scena quando si parla dei rappresentati di Leao. C'è il padre del giocatore, l'avvocato francese che ha coinvolto nel caso, il suo storico entourage capitanato da Jorge Mendes. Ognuno con le proprie rivendicazioni.

Rinnovo Leao, lui vuole restare al Milan. Ma c'è molto da chiarire

C'è poi la vicenda del risarcimento da riconoscere allo Sporting Lisbona, determinato dai Tribunali in 16 milioni di euro (che con interessi e penale salgono a 19,5), per via della rescissione unilaterale del contratto chiesta e ottenuta nel 2018 dopo un agguato degli ultras biancoverdi nel centro sportivo della squadra lusitana. Non si capisce bene chi debba risarcire lo Sporting: tutto Leao? Metà e metà con il Lille, club che usufruì del suo cartellino a parametro zero?

Il TAS, in due pronunciamenti, ha chiamato il Lille a compartecipare alla spesa. Ma il club francese non si arrende e attende un nuovo giudizio. Questa fase di stallo, finora, ha consigliato anche a Leao di prendere tempo. Intanto, lo Sporting, che i suoi soldi li rivuole indietro, trattiene ogni mese un quinto dello stipendio dell'attaccante del Milan. Il club rossonero starà vicino al giocatore, sognando il lieto fine di questa storia.

Il rinnovo del contratto di Leao con il Milan è davvero possibile, il club di Via Aldo Rossi resta sereno. La società, secondo 'La Gazzetta dello Sport', sosterrà moralmente ed economicamente Leao. Ed è disponibile ad offrirgli un rinnovo dell'accordo con un ingaggio pesante. Senza fare follie, perché non è logica aziendale. Ma con una proposta eccezionale, mai fatta prima, neanche per i 7 milioni di euro concessi a Zlatan Ibrahimović nelle stagioni scorse.

Questo, a maggior ragione, se le parti decidessero di seguire una strada alternativa. Ovvero, procedere con la trattativa per il rinnovo del contratto di Leao con il Milan, slegando, però, la vicenda dal contenzioso legale in corso. In tal caso, è vero, non verrebbe sciolto il nodo Sporting, ma il giocatore riceverebbe uno stipendio ancora più ricco. Per gli agenti dovrebbe essere ricchissimo: di fatto, una 'ricompensa' per il caso legale che resterebbe irrisolto.

La richiesta? 7 milioni di euro netti a stagione in caso di un aiuto economico nella vicenda con lo Sporting; 10-12 milioni di euro netti a stagione nel caso in cui, invece, il Milan non intervenisse nel contenzioso legale. Il Milan - che non ne avrebbe titolo - può aiutare Leao a saldare il suo debito anche senza entrare nella contesa legale, trattando direttamente con il giocatore. Di tutto questo si discuterà nell'appuntamento odierno a 'Casa Milan' con il padre del ragazzo.

Rinnovo o meno, è ipotizzabile, ha concluso la 'rosea', che in estate le big europee bussino alla porta del Diavolo per cercare di strappargli Leao. L'attaccante lusitano, infatti, piace a Chelsea, PSG, Real Madrid, Liverpool, Manchester City e United. Starà al Milan, in quella situazione ipotetica, decidere cosa fare. Milan, le news più importanti di lunedì 17 ottobre 2022 >>>