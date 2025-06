Gozzini: “Xhaka condivide lo stesso desiderio di Jashari: vuole il Milan”

Il Milan sta esplorando nuove piste per il centrocampo, e tra i nomi che circolano con insistenza, come sappiamo, c'è quello di Granit Xhaka. Tuttavia, come sottolineato da Alessandra Gozzini de La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il capitano della nazionale svizzera non si presenta affatto semplice. Ecco, di seguito, le sue parole: