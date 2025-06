Gozzini: “Jashari? Il giocatore ha chiesto di vestire la maglia rossonera”

Gozzini: ""Il giocatore spinge per i rossoneri, offerta da 30 milioni"

"Il giocatore ha ufficialmente chiesto al club di poter tornare a Milano, stavolta per vestire la maglia rossonera. Insomma, ha ceduto alla corte milanista e ha chiesto la separazione al Bruges dopo un solo anno insieme. Tare era già uscito allo scoperto: prima offerta di 27 milioni più tre di bonus. Ieri ha rilanciato a trenta come proposta cash, a cui aggiungere i soliti premi. Tutto senza nascondersi: in Belgio dicono di averlo visto personalmente a Bruges nella giornata di ieri, ma lui nega. Per presentare un’offerta basta un indirizzo di posta elettronica certificata. E da Casa Milan è stato inviato un primo rilancio.