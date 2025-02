Giménez, gol e cori: il super mercato ha cambiato la vita del Milan

'Santi subito' perché i tifosi rossoneri gli hanno già dedicato un coro e perché ora, per Sérgio Conceição, sarà praticamente impossibile tenere fuori squadra il suo nuovo bomber. Rodaggio finito, con buona pace del generoso Tammy Abraham. Il quale, per il 'CorSera', va bene come riserva ma non come titolare.

Conceição dovrà far coesistere lui, João Félix, Pulisic e Leão — Dal 1' dovrà giocare Santi Giménez, simbolo con João Félix di un calciomercato invernale che, indubbiamente, ha cambiato la vita del Milan. Certo, ora Conceição dovrà lavorare - e molto - sull'equilibro di squadra se vorrà far coesistere i due nuovi arrivati con Christian Pulisic e Rafael Leão. Anche loro decisivi (due assist per il primo, gol per il secondo) in Toscana.

Sarà possibile vederli, forse, tutti insieme già al 'de Kuip' di Rotterdam (Olanda) per Feyenoord-Milan, partita di andata dei playoff della Champions League. La partita del cuore per Giménez, che proprio pochi giorni fa ha lasciato gli olandesi per coronare il suo sogno di vestire la maglia rossonera.