Meglio di lui in Champions solo Pato e Seedorf

In Milan-Feyenoord, ad ogni modo, Giménez (che non ha esultato troppo per rispetto dei suoi ex tifosi), è entrato nella storia del Milan in Champions League. Il suo gol, messo a segno dopo appena 36 secondi di gioco, è il terzo più veloce di sempre del Diavolo nel massimo torneo continentale. Viene soltanto dietro quello di Alexandre Pato (24 secondi in Barcellona-Milan 2-2 del 13 settembre 2011) e quello di Clarence Seedorf (21 secondi in Schalke 04-Milan 2-2 del 28 settembre 2005). Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. LEGGI ANCHE: Fallimento Milan, Ibra 'assolve' Theo Hernández. Poi rivela che ... >>>