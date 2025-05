Genoa-Milan, Sartori in tribuna: si avvicina come DS? Ecco tutta la verità

Giovanni Sartori, tra i nomi accostati ai rossoneri come nuovo DS, era in tribuna per Genoa-Milan: ecco la verità sulla sua presenza

Fabio Barera Redattore 6 maggio - 09:30

Nel corso della sfida tra Genoa e Milan, in tribuna, era presente Giovanni Sartori, DS del Bologna. Il dirigente rossoblù è uno dei nomi accostati al Diavolo per il ruolo di nuovo direttore sportivo, anche se già in passato i felsinei lo avevano blindato, confermando che non avrebbe lasciato il club. Nonostante ciò, la sua presenza in tribuna allo stadio 'Luigi Ferraris', nella serata di lunedì 5 maggio, ha subito fatto pensare ad una possibile connessione con un futuro in rossonero. A darne notizia era stata la redazione di 'Sky Sport 24', che aveva anche annunciato l'assenza di Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani per impegni presi in precedenza.

Genoa-Milan, Sartori studia già da DS rossonero? Ecco il vero motivo della presenza — Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, la presenza di Giovanni Sartori non sarebbe collegata in alcun modo ad un suo possibile futuro al Milan. In realtà l'obiettivo sarebbe stato quello di studiare la squadra di Sérgio Conceicao in vista del prossimo doppio impegno tra campionato e finale di Coppa Italia.