Genoa-Milan, rossoneri sotto la lente di Sartori: non presenti Ibrahimovic e Furlani

Nonostante l'importanza del posticipo serale della 35ª giornata di Serie A Enilive contro il Genoa al "Luigi Ferraris", il Milan deve fare a meno di due figure dirigenziali di spicco. Come riferito dalla redazione di Sky Sport 24, né l'amministratore delegato Giorgio Furlani né il senior advisor Zlatan Ibrahimovic sono presenti allo stadio. L'assenza dei due dirigenti è dovuta a impegni presi in precedenza, a testimonianza di agende fitte anche lontano dal campo. A rappresentare la dirigenza rossonera sugli spalti del Ferraris c'è invece Geoffrey Moncada , figura chiave dell'area tecnica del club milanista.

Genoa-Milan, dirigenza rossonera dimezzata: occhio a Sartori in tribuna

Ma un'altra presenza interessante non è sfuggita agli occhi attenti degli osservatori. Il collega di Sky Sport Peppe Di Stefano ha infatti sottolineato la presenza allo stadio del direttore sportivo del Bologna, Giovanni Sartori. La sua presenza a Genova non è casuale: il dirigente felsineo è lì per studiare da vicino il Milan, prossimo avversario del Bologna sia in campionato che nella cruciale finale di Coppa Italia.