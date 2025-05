Genoa-Milan, Jovic nuovamente a disposizione di Conceicao

Qualche giorno di stop e allenamenti differenziati. Poi, ieri, finalmente, Jovic è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Conceicao, per la prima volta in stagione, avrà tutti i giocatori a disposizione e potrà avere dunque ampia facoltà di scelta. Tanto per Genoa-Milan, quanto per le successive partite, soprattutto in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma tra dieci giorni allo stadio 'Olimpico' di Roma.