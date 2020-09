GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 4 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 4 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua prima pagina odierna al Milan. I rossoneri si sono rinforzati moltissimo con Sandro Tonali, Brahim Díaz e con la conferma di Zlatan Ibrahimović. I prossimi obiettivi della squadra di Stefano Pioli sono chiudere con Tiémoué Bakayoko e prendere un vice dello svedese.

Quindi, in alto, sotto la testata, spazio al calciomercato dell’Inter. Dopo Aleksandr Kolarov, i nerazzurri hanno chiuso anche per Matteo Darmian. Il tecnico Antonio Conte, però, aspetta sempre N’Golo Kanté. Nel riquadro verticale si parla di Italia-Bosnia, gara della Nations League in programma questa sera: giocherà titolare Andrea Belotti in attacco.

In basso, si discute dei destini incrociati di Lionel Messi e Luís Suárez. La ‘Pulce‘ adesso sembra intenzionata a restare un altro anno a Barcellona: stessa sorte per il ‘Pistolero‘?

