Calciomercato Milan – Bakayoko, arriva l’accelerata rossonera

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, il Milan torna all’assalto del Chelsea. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, tra oggi e sabato tornerà ad infittirsi il dialogo tra rossoneri e ‘Blues‘ per il ritorno del centrocampista francese a Milanello.

Bakayoko spinge per tornare

La pratica per il ritorno di Bakayoko in rossonero, di fatto, è sul tavolo degli uffici di ‘Casa Milan‘ da un anno. Il calciatore, classe 1994, non ha mai smesso di sentirsi con l’ambiente Milan e non ha mai smesso di sentirsi rossonero. Il Diavolo, infatti, nella stagione 2018-2019, era stato bravo a scommettere sulle qualità di Bakayoko nonostante una brutta annata a Londra con Antonio Conte in panchina.

Che quartetto a centrocampo per il Milan!

Il Milan, dal canto suo, non ha mai smesso di ripensare ad una sua presenza in campo. In quella squadra di Gennaro Gattuso era stato un elemento cardine del centrocampo ed anche Stefano Pioli non vede l’ora di poterlo avere a sua disposizione. Con Sandro Tonali, Franck Kessié ed Ismaël Bennacer creerà un quartetto, a centrocampo, completo ed equilibrato che dispone di muscoli e cervello.

Bakayoko al Milan in prestito con diritto

L’accordo tra Bakayoko e Milan sull’ingaggio c’è da tempo. Ora il Milan deve trattare con il Chelsea sulle cifre per il suo acquisto. Già, perché Marina Granovskaia, amministratore delegato del club presieduto da Roman Abramović, ha già accettato la proposta del Milan di prelevare il calciatore transalpino in prestito con diritto di riscatto anziché, come sembrava in un primo momento, con obbligo.

Le cifre dell’operazione Bakayoko

Il Chelsea punterà ad incassare, complessivamente, tra i 30 ed i 32 milioni di euro. Il Milan, invece, punterà a strappare le migliori condizioni economiche possibili. Così come è stato per la trattativa Tonali.