Calciomercato – Di Marzio: “Chiesa-Milan? Non ci sono contatti”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato l’Originale’, raccontato le ultime sulla situazione Milan-Federico Chiesa. Le sue parole: “C’è la crisi economica e quindi non ci sono offerte importanti. L’Inter si era avvicinata, ma Commisso ha chiesto 90 milioni di euro per il giocatore. Pensare oggi ad operazioni solo cash è difficile, all’estero Chiesa non vuole andare. Si parla del Milan, ma non ci sono contatti. Se le cose cambieranno saremo pronti a raccontarlo”.

